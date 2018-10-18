Bilgi Evi öğrencileri Eğil'i gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi'nde ücretsiz eğitim gören öğrencilere Eğil gezisi düzenledi. Eğil'in tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler, rehberler tarafından bilgilendirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi'nde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ‘Gez-Gör Diyarbakır' etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında 23 öğrenci velileri ve eğitmenleriyle Eğil'de tarihi ve turistik yerleri gezdi, peygamber kabirlerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencileri belirlenen yerlerde servislerle alarak Eğil'e götürdü. Öğrenciler ve velileri, tarihi ve turistik yerleri rehberler eşliğinde gezerek yakından inceleme fırsatı buldular. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yemekleri yiyen öğrenciler, daha sonra peygamber kabirlerini ziyaret ettiler. Burada namaz kılan ve dua eden öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti.