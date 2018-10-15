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Bilgi Evi öğrencileri İç Kale'yi gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi’nde ücretsiz eğitim gören öğrenciler, tarihi İç Kale içinde yer alan Arkeoloji Müzesi’ni gezdi ve Hz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi'nde ücretsiz eğitim gören öğrenciler, tarihi İç Kale içinde yer alan Arkeoloji Müzesi'ni gezdi ve Hz. Süleyman Türbesi'ni ziyaret etti.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı,2018-2019 öğretim yılında Bilgi Evi'nde ücretsiz eğitime başlayan öğrencilere yönelik gezi programı düzenledi. Çocuklar, ilk olarak tarihi İç Kale içinde yer alan Diyarbakır Arkeoloji Müzesi gezdi. Müzede sergilenen tarihi eserler ve yapılar hakkında öğrencilere, rehberler bilgi verdi. Müze gezisinin ardından öğrenciler Hz Süleyman Türbesi'ni ziyaret etti. Öğrencilere eşlik eden rehberler, türbe ve 27 sahabe hakkında çocukları bilgilendirdi. Kentin tarihi ve turistik alanlarını gezme fırsatı bulan çocuklar servis araçlarıyla Bilgi Evi'ne döndü. İlk defa müzeye gittikleri için mutlu olduklarını belirten öğrenciler, yapılan organizasyondan dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bilgi Evi yönetimine teşekkür etti.

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