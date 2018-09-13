Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin,7-14 yaş öğrenciler için eğitim yuvasına dönüştürdüğü, temel 4 ders dışında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerinde yer alacağı bin 200 çocuğun başvuru yaptığı Bilgi Evi'nde eğitimler 17 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının, 7-14 yaş arası çocukların örgün eğitimlerine destek vermek amacıyla açtığı Bilgi Evi'nde eğitimler başlıyor.17 Eylül Pazartesi günü ücretsiz başlayacak olan eğitimlere şuana kadar bin 200 çocuk başvuru yaptı.2-8 sınıf öğrencilerin yararlanacağı ders destek programlarında çocuklar, Türkçe, Matematik, Fen Teknoloji ve İngilizce derslerinde eğitim görecek. Hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün derslerin devam edeceği eğitim yuvasında alanında uzman 3 Türkçe, 3 Matematik, 3 İngilizce ve 3 Fen Teknoloji olmak üzere 12 eğitmen görev yapacak. Bilgi Evi'nde öğrenciler temel dersler dışında sınavlara da hazırlanacak.

Kayıtlar devam ediyor

Şu ana kadar bin 200 öğrencinin kayıt yaptırdığı Bilgi Evi'nde ders kayıtları devam ediyor. Eğitim yılı boyunca devam edecek kayıtlarda öğrenciler velileri ile birlikte 2 adet fotoğraf, veli tarafından doldurulmuş kayıt formu (kayıt formu Bilgi Evi'nden temin edilebiliniyor) ve öğrenci durum belgesiyle başvuruda bulunabilecek. Yapılacak kayıtların ardından ders programları çocukların okulda aldıkları eğitim saatlerine göre belirlenecek. 7 gün devam edecek derslerde öğrenci sabahçı ise öğleden sonra, öğlenci ise sabah saatlerinde okula tam gün devam ediyorsa hafta sonları Bilgi Evi'nin ders destek programlarından yararlanacak. Kayıt yaptıran minik öğrenciler 4 ders arasından seçtikleri 2 derste eğitim alabilecek. Öğrencilerin seçtikleri derslerin ardından Bilgi Evi yönetimi çocukları alacakları derslere ve yaş gruplarına göre sınıflara ayıracak. 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitimlerde kayıt yaptıran çocuklar, yıllık eğitim programı hakkında bilgilendirilecek.

Çocuklara akıllı tahta ve klimalı sınıflarda eğitim

20-22 kişilik klimalı sınıflarda temel ders desteği alacak olan çocuklara eğitimler akıllı tahta vasıtasıyla verilecek. Eğitim dönemi boyunca öğrencinin durumu ile ilgili aileler sürekli bilgilendirilecek. Yapılacak bilgilendirme dışında her ay veli toplantıları düzenlenecek. Çocuklar, Bilgi Evi'nde eğitmenlerin gözetiminde dönem, proje ve bilgisayar ödevlerini oluşturulan Bilişim Atölyesi'nde yapabilecek.

Çocuklar çeşitli aktivitelerden de yararlanacak

Haziran'da tamamlanacak olan eğitimlerde çocuklar, dönem içi ve tatil ayları boyunca çeşitli aktivitelerden faydalanacak. Eğitim dönemi ve tatil aylarında Bilgi Evi Kütüphanesi sürekli açık olacak. Kayıtlı öğrenciler kütüphaneye üye sayılıp ödünç kitap alabilecek. Eğitim yılı içinde çocukların ders streslerini atmaları içi farklı tarihlerde kentin tarihi ve turistik mekânlarına öğretici geziler düzenlenecek. Eğitim yılı içinde çocuklar sportif faaliyetler kapsamında Bilgi Evi Satranç Atölyesi'nde eğitim alarak satranç oynamayı öğrenecek. Yıl içinde öğrenciler arasında ödüllü satranç turnuvaları organize edilecek. Yine sportif faaliyetlerde çocuklara yönelik yaz ayları için yüzme kursları ve futbol turnuvaları düzenlenecek. Çocuklar, eğitim dönemi sonunda başlayan ücretsiz Yaz Spor Okulları ile Çocuk Yaz Kampı'na yönlendirilecek.

Çocuklar, hem örgün eğitimlerinde hem Bilgi Evi'nde yaptıkları el işi, resim, şiir ve kompozisyonları eğitim yuvası içinde yer alan Sergi Salonu'nda sergileyebilecek. Önemli tarihi günlerde çocuklar gün ile ilgili daha önceden provasını yaptıkları piyes oyunlarını sahneleme fırsatı yakalayacak.

Lise öğrencilerine ücretsiz deneme sınavları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı,7-14 yaş arası çocuklar dışında lise ve lise mezunlarına yönelik üniversiteye hazırlık sınavları için ücretsiz deneme sınavları düzenleyecek. Ücretsiz deneme sınavları her ayın belirli günlerinde gerçekleştirilecek.