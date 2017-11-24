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24 Kasım 2017 16:06

Bilgi evinde öğretmenler günü kutlaması

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi Bilgi Evinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama etkinliği düzenledi.

Bilgi evinde öğretmenler günü kutlaması

24 Kasım 2017 16:06


24 Kasım Öğretmenler Günü Diyarbakır’da düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Fırat Mahallesi Bilgi Evi 2’i de Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama etkinliği düzenlendi. Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çelik ile Bilgi Evinde görev yapan öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan slayt gösterisi ile çalışan öğretmenlerin günü kutlandı. Etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden öğretmenlerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı tebrik mesajları yayımlandı. Müzik dinletisinin de yaptığı etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Öğretmenler, düzenlenen etkinlik nedeniyle Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ’ya hem çocuklar hem de kendi adlarına teşekkür etti.




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