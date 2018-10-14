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Bilnet Diyarbakır Kampüsü velileri kahvaltılı toplantıda buluştu

Diyarbakır’da “Doğru eğitim doğru gelecek” sloganıyla dünya çocukları ile rekabet edecek öğrencileri yetiştirmek için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hizmete başlayan Bilnet Diyarbakır Kampüsünde kahvaltılı toplantı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da “Doğru eğitim doğru gelecek” sloganıyla dünya çocukları ile rekabet edecek öğrencileri yetiştirmek için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hizmete başlayan Bilnet Diyarbakır Kampüsünde kahvaltılı toplantı gerçekleştirildi.


Bilnet CEO'su Faruk Tatar'ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, öğrenci velileri, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı. Kahvaltının ardından okul konferans salonunda tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tatar, Bilnet Okulları olarak, Diyarbakır ilinde hizmet vermekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Diyarbakırlı çocukları doğru eğitim teknikleri ile geleceğe hazırlamak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Öğrenci velilerine eğitim- öğretim hayatının okul-aile işbirliği ile yürütülmesi gereken meşakkatli bir süreç olduğunu vurgulayan Tatar, tüm eğitim kadrosu ile öğrencilerin başarısı için velilerin hizmetinde olduklarını söyledi.


Program velilerin sorularının cevaplanmasının ardından çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

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