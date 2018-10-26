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Bilnet Diyarbakır Okulları'ndan kitap okuma etkinliğine davet

Bilnet Diyarbakır Okulları, okulda her Çarşamba günü yapılan kitap okuma etkinliğine tüm kitapseverleri davet etti.


Bilnet Diyarbakır Okulları, velileri de okulda her Çarşamba günü yapılan kitap okuma etkinliğine davet etti. Okuldan yapılan açıklamada, “Kampüs içerisinde çalışanların bulunduğu yerde, öğrencilerin sınıflarında, velilerin bekleme salonunda, kitaplar bizden okumak sizden” mesajıyla etkinlik düzenlendiği belirtilerek, tüm kitap dostlarının etkinliğe beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Her kitap avuçlarımızın içinde tuttuğumuz bir hayaldir sözüyle yola çıktığımız 7'den 70'e kitapla el ele etkinliğimize destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

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