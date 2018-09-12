Bilnet Diyarbakır'da değişim rüzgarı

Hem idari hem eğitim kadrosunda yeniden yapılanmaya giden ve geçtiğimiz günlerde üst düzey yöneticilerin de katıldığı geniş katılımlı lansman toplantısı ile yeni dönemin startını veren Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde değişim rüzgarı esiyor.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Kayhan, 'Bilnet Okulları İstanbul'da nasıl eğitim veriliyorsa ve nasıl idare ediliyorsa aynı eğitim ve idari anlayış Diyarbakır'da da olacak' diyerek bilimsel, teknolojik ve güvenli eğitim politikası ile Diyarbakır'ı farklı bir eğitim modeli ile tanıştıracaklarını söyledi.

Eğitim hizmeti genel merkeze emanet

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde yeniden yapılanma ve değişim rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz günlerde idari kadrosu el değiştiren okulda eğitim alanında da ilklere imza atılıyor. Üst düzey yöneticiler, kent yöneticileri ve yoğun bir davetli topluluğunun katıldığı lansman toplantısı ile yeni bir sürecin startını veren okulda eğitim planlaması, kontrolü ve yönetimi genel merkeze bırakılırken, okulun fiziki şartları yeniden dizayn edildi, eğitim kadrosu alanında uzman isimler tarafından takviye edildi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı Mehmet Fatih Kayhan, önemli bir idari ve eğitim anlayışı değişikliğine gittiklerini dile getirerek yeni dönemde İstanbul'daki eğitim ile Diyarbakır'daki eğitimin bir olacağını söyledi.

“Genel merkez okulu olarak eğitim vereceğiz”

Bilimsel, teknolojik ve güvenli eğitim politikası ile Diyarbakır'ı farklı bir eğitim modeli ile tanıştıracaklarını ifaden Kayhan, "Bilnet Okulları ana kucağından yükseköğretim basamağına kadar geçen süreçte çağın eğitim stratejileri, teknoloji ve yöntemlerini kullanarak geleceğe yön verebilen evrensel düşünebilen ilgi yetenek ve hedeflerine uygun mutlu ve üretken bireyler olarak yetiştirme vizyonuna sahiptir. Franchising anlayışına son verdik. Diyarbakır,genel merkez okulu şeklinde idare edilecek ve eğitim verecek. Yani İstanbul'daki okulda nasıl eğitim veriliyorsa ve idare ediliyorsa Diyarbakır'da da aynısı olacak. Önemli değişikliklker yaptık. Okulun fiziki şartlarını yeniledik. Temizlikten güvenliğe kadar,eğitim kadrosundan idari yapılanmaya kadar tepeden tırnağa değişiklikler yaptık" dedi.

“Eğitimde kaliteli ve güvenli liman olacağız”

Türkiye Bilnet Liseleri Zümre Başkanlarının artık kendi okullarında görev yapacağını belirten Kayhan, "Geçen hafta genel müdürlük yöneticileri buraya gelerek eğitim planlaması yaptılar. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar lise öğretmenlerimiz, Türkiye'deki tüm bilnet kampüslerinin akademik sürecini yöneteceklerdir. Bu da Diyarbakır özel eğitiminde bir ilktir. Velilerimizin, vatandaşlarımızın çocuklarını çekinmeden emanet edecekleri,bu konuda hiçbir tereddüt yaşamayacakları ve eğitim sürecinin sonunda da buradan mutlu şekilde ayrılarak teşekkür edecekleri bir okul planlıyoruz. Bu kentin, bu toprakların evlatları olarak kentimize ve insanlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, bilimsel, teknolojik ve en önemlisi güven veren eğitim politikası ile farkındalılık oluşturacak. Bu farkı şimdiden görebilirsiniz. Bu nedenle tüm hemşerilerimizi okulumuza davet ediyoruz” diye konuştu.