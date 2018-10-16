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Bilnet öğrencileri Atıcılık turnuvasında rüzgar gibi esti

Diyarbakır Bilnet Okulu öğrencileri, kentte gerçekleştirilen Havalı Silahlar ASKF Birinciliği ve Türkiye Şampiyonası il seçmelerinden derecelerle ayrıldı.


Diyarbakır'da 12-13 Ekim tarihleri arasında yapılan Havalı Silahlar ASKF Birinciliği ve Türkiye Şampiyonası il seçmeleri müsabakasında Özel Diyarbakır Bilnet Okulu öğrencileri rüzgar gibi esti. Turnuvada, Genç Bayanlar Havalı Tüfek kategorisinde Pelşin Avci 1'inci, Esin Akgün 2'nci olurken, Minik Erkekler Havalı Tüfek kategorisinde ise Baver Aras Akgün 1'inci oldu. Öğrenciler madalya ve plaketlerini Özel Diyarbakır Bilnet Okulu Kurucu Üyesi Mehmet Fatih Kayhan'a takdim etti.

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