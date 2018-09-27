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Bilnet öğrencileri kitap fuarını gezdi

Özel Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte kitap fuarına katıldı.


Diyarbakır'da yaklaşık 4 yıl sonra organize edilen 6. kitap fuarına katılan Bilnet Koleji öğretmen ve öğrencileri alanda yer alan kitapları inceleme fırsatı buldu. Bu katılımın bir eğitim kurumunun kitap ve kitap okuma bilinci kazandırma konusunda öğretmen ve öğrenci işbirliğine örnek olması takdir topladı. Fuarı gezen ve sergilenen eserleri inceleyen öğrenciler, satın aldıkları kitapları ünlü yazarlara imzalatmayı da ihmal etmedi. Öğrenciler, alanın gezilmesinin ardından fuardan ayrıldı.

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