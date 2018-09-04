Bilnet Okulları’nda yeni dönem açılışı yapıldı

Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun devraldığı Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü’nde yeniden yapılanmaya giderek açılış yapıldı. Eğitim sistemi genel merkezden gelen uzman ekip ve idare tarafından yönetilecek olan kampüsün açılışına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bilnet Okulları Genel Koordinatörü Hasan Gülbaran, Diyarbekirspor Kulübü Başkanı iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu, Bilfen Şirketler Grubu Başkan Vekili Fatih Öztürk, Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Lansman toplantısı kokteyinden sonra katılımcılara seslenen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, çocukların yetiştirilip eğitilmesinin toplumların en büyük güvencesi ve güç kaynağı olduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu, “Bir toplum bütün maddi değerlerin ötesinde en büyük gücü eğitilmiş, yetişmiş başta milli ve manevi değerleri özümsemiş yerelden, evrensele uzanan bilgi temelli özgüveni yüksek ve toplumun geleceğine katkı koyacak bu gençlikte aramaktadır. Bir toplumun bütün parametreleri açısından baktığımızda belirleyici en önemli unsur kalkınma yarışında ve karşılaştırmanın üstünlük açısından baktığımızda yetişmiş, nitelikli, genç nüfusudur ve bunu sağlayacak alanda eğitimdir. Onun için eğitim bireyden topluma her alanda en değerli yatırım alanı özellikle çalışma alanıdır. Bu gerçeği kavrayan, bu temelde geleceğini planlayan, aklın bu anlamda bilimin ışığında yorumlayan, kişiden topluma diğerlerine göre çok açıdan öne çıkar ve gelecek açısından güçlü kılar. Bugün ki çabamız devlet ve hükümet olarak eğitim alanında başlayarak toplumumuzu buna hazırlamaktır” dedi.

Daha sonra okul hakkında bilgi veren Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar, bu projenin 7 yıl önce başladığını vurgulayarak bugün 1 yılda 20. kampüsü açtıklarını söyledi. Tatar, “Aslında bu proje tam 7 yıl önce başlayan bir proje baktığınızda 1. yılını deviren Türkiye’nin hem doğusunda hem de batısında olan bir okul markasıyız. 7 yıl önce başkanın verdiği talimatla her 20 yılda bir değişen veli öğrenci kuşağına göre 21. yılın annesini, babasını, çocuğunu merkeze aldık. Bu kişilerin eğitimdeki ihtiyaçları, öğretimdeki ihtiyaçları, 21. yüzyıldaki dünya vatandaşındaki ihtiyaçları, dünyada değişen tasarımları merkeze yatırdık ve yavaş yavaş yaptık. Yarım asırdır bütün toplumun tüm kesimleri olarak sektörün lideri olarak bilinen Bilfen şirketler grubunun da tüm desteğini alarak bir yılda Türkiye’de 20. kampüsümüzü açıyoruz bugün, hayırlı uğurlu olsun şimdiden” diye konuştu.

Lansman toplantısından sonra açılış gerçekleşti, davul zurna eşliğinde katılımcılar geç saatlere kadar eğlendi.