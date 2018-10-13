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Bilnet'te akademik süreç ile ilgili değerlendirme toplantısı

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü akademik süreç ile ilgili değerlendirme çalışmalarından tam not adı.


Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk ayında akademik süreç ile ilgili değerlendirme çalışmalarını Bilnet&Ege Okulları CEO'su Faruk Tatar'ın ve Genel Müdürlük Ekibi Lise Koordinatörü Sinan Murathan, Lise Koordinatör Yardımcısı Bülent Düzenli, Ortaokul Koordinatörü Beyza Hızal, Rehberlik Koordinatörü Açelya Barut'un katılımlarıyla gerçekleştirdi. Yeni eğitim döneminde Diyarbakır merkez okullarının aldığı mesafeden memnun kalan genel müdürlük ekibi, Diyarbakır merkez okulunda yapılacak Veli toplantısına genel müdürlük ekibi olarak katılacaklarını belirtti.

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