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02 Temmuz 2017 13:17

Bir boya sandığıyla 10 çocuk büyüttü

Diyarbakır’da 50 yıldır boyacılık yapan Vahit Çetin, bir boya sandığıyla 10 çocuğunu büyüttü.

Bir boya sandığıyla 10 çocuk büyüttü

02 Temmuz 2017 13:17


Diyarbakır’ın Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi Hz. Süleyman Caddesi’ne her sabah kurduğu boyacı sandığı ile müşteri beklediğini dile getiren Vahit Çetin, “Bu iş benim mesleğim ve bu işi severek yapıyorum. Her gün ayakkabı sandığının başında sabırla müşteri bekliyorum. İş olursa çalışıyoruz, olmazsa eve erken gidiyoruz. 50 yılımı verdim bu mesleğe, bu meslek sayesinde 10 çocuğumu büyüttüm. Türkiye’nin ünlü isimlerinin ayakkabılarını bile boyadım. İbrahim Tatlıses, Behçet Cantürk, Uğur Dündar gibi ünlü isimlerin ayakkabılarını bile boyadım. Siftah etmeden eve gittiğimiz günlerde, 45-50 TL kazandığım günlerde oluyor” dedi.



Yüzbinlerce ayakkabı boyattı


50 yıl boyunca yüz binlerce ayakkabı boyattığını belirten Çetin, “Buradan kazandığım parayla hayatımızı idame ettirdik. Bu boya sandığı ile çocuklarımın bir kaçını evlendirdim. Ancak çocuklarım işsiz onlar için iş arıyorum ama bulamıyorum. Çocuklarım için devletten yardım talebinde bulunuyorum" diye konuştu.




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