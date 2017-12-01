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01 Aralık 2017 15:04

Bisiklet tutkunlarını soğuk havalar da engelleyemiyor

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, soğuk havalara aldırış etmeden pedal çevirmeye devam ediyor.

Bisiklet tutkunlarını soğuk havalar da engelleyemiyor

01 Aralık 2017 15:04


Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübünün Diyarbakır’da geleneksel hale getirdiği toplu halde pedal çevirme etkinliğine soğuk havalar da engel olmadı. Haftanın üç günü toplu halde bisiklet turuna çıkan kulüp üyeleri, kask ve aydınlatma gereçlerinin yanına kalın eşofmanlarını da ekleyerek kenti pedal çevirerek gezmeye devam ediyor. Soğuk havalarda da pedal çevireceklerini belirten Tigris bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, son haddeye gelinceye kadar trafikte olmaya devam edeceklerini söyledi. Alioğlu, "Uzun zamandır toplu halde pedal çevirme etkinliğini sürdürüyoruz. Son günlerde Diyarbakır’da özellikle akşam saatlerinde soğuk havalar etkili. Biz, soğuk havalarda pedal çevirmemek yerine daha kalın eşofmanlar giyip bisiklet sürmeye devam edeceğiz. Yolların bisiklet kullanmaya elverişli olmadığı ana kadar trafikte olacağız" dedi.




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