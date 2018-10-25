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Bismil Belediyesi, 500 öğrenciyi ücretsiz taşıyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, geçen sene olduğu gibi bu yıl da eğitim-öğretim yılı süresince okullar bölgesine giden dar gelirli 500 öğrenciye ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, geçen sene olduğu gibi bu yıl da eğitim-öğretim yılı süresince okullar bölgesine giden dar gelirli 500 öğrenciye ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talep üzerine öğrencilerin ücretsiz ulaşım sağlanması konusunda talimat verdi. Başkan Vekili Yüksel'in talimatıyla başlatılan uygulama okullar bölgesindeki okullara giden 500 öğrenciye ücretsiz ulaşımı için paso dağıtımı gerçekleşti. Bu kapsamda belediye tarafından taşınan minibüslerde, pasolarını gösteren ilk ve ortaöğretim öğrencilerini evden okula, okuldan da eve ücretsiz olarak taşınabilecek. Pasolar Bismil Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Ücretsiz ulaşım hizmetinin faaliyete geçirmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Başkan Vekili Yüksel, “İhtiyaç sahibi öğrencilerimize ücretsiz servis kartı verdik. Verilen ücretsiz ulaşım kartı ile sene sonuna kadar ücretsiz faydalanacaklar. Bu konuda destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve taşımacılık yapan servis şoför arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimiz talep etsinler bizde Belediye olarak ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” dedi.

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