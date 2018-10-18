Bismil Belediyesi denetimleri artırdı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stokçulara ve zam fırsatçılarına geçit vermeyin" talimatının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Bismil Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte eksik gramaj ve farklı fiyat uygulama denetimleri yaptı. Denetimleri daha da sıklaştıracağını belirten zabıta ekipleri, aynı zamanda vatandaşları tespit ettikleri ürün ve farklı fiyatları bildirmeleri çağrısında bulundu. Bismil'de zam fırsatçılığı yapmak isteyenlere geçit vermeyeceklerini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Cumhurbaşkanımızın talimatı bizim için emirdir, yüksek fiyattan ürün satmaya çalışan işyerlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Zabıta İşler Müdürlüğümüze gereken talimatı verdim, denetimler artırıldı" dedi.

“Cezai işlemleri uygulanacak"

Kur artışını bahane ederek stokçuluk yapan ve fahiş fiyatlarla ürün satmaya çalışanlara göz açtırmayacaklarını belirten Başkan Yüksel, "Türkiye'nin büyümesi adına son yıllarda atılan ciddi adımları engellemek adına başlatılan ekonomik saldırıları fırsat bilerek vatandaşlarımıza yüksek fiyattan ürün satmaya çalışanlara karşı gereken önlemleri alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında ilçe genelindeki bütün bakkallar, marketler ve manavlarda denetimlerimizi artırdık. Zabıta İşler Müdürlüğümüze bu konuda kesin talimatı verdim, asla taviz yok, kimseye göz açtırmayacağız. Ekiplerimiz denetimler sırasında ürünlerin fiyat kontrolü, yerli malı logolu ürün, gramaj ve etiket ile kasa arasında fark olup olmadığını inceliyorlar. İlçemizdeki denetim çalışmaları aralıksız devam edecektir" diye konuştu.

“Çalışmalarımız aralıksız devam edecek”

Konu hakkında vatandaşları özellikle stok yapılması ve fahiş fiyat uygulaması gibi konularda zabıtaya başvurulması gerektiğini ifade eden Bismil Belediyesi Zabıta Müdürü Arap Karademir ise, “Burada vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Halkımızın farklı fiyat uygulaması veya gramaj açısından kuşkulandıkları durumları zabıtaya bildirmeleri gerekmektedir. Belediye Başkanımız Kerem Süleyman Yüksel'in talimatları sonrasında daha geniş bir alanda zabıta denetimlerine başladık. Marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar için denetimler yapılacak. Fiyat kontrolü, gramaj ve etiket ile kasa arasında fark olup olmadığı dikkatlice takip edilmektedir. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Denetimlerde eksik gramaj tespit edilen ürünlere el konularak iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığına da büyük ihtiyacımız var” ifadelerinde bulundu.