Bismil Belediyesi ekip ve ekipmanları ile kışa hazır

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kış şartlarında kullanacağı araç, ekipman ve malzeme konusunda hazırlıklarını tamamladı. Kar ve buzlanmalar karşısında vatandaşların yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

Geçen yıl kış mevsimini sorunsuz atlatan Bismil Belediyesi bu yıl da hazırlıklarını tamamlayarak bir dizi önlem aldı. Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran yetkililer, etkili bir çalışmayla kış sınavından başarılı şekilde geçmeyi planlıyor. 100 'ün üzerindeki personel ve çok sayıda ekipmanla kesintisiz hizmet sunulacak.

"Günlük yaşam aksamayacak"

İlçe genelinde kış aylarında vatandaşların mağdur olmaması için gereken hassasiyeti bu sene de göstereceklerini vurgulayan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, "Bismil'in tüm mahallelerinde, kar yağışı ile buzlanma sonrasında vatandaşlarımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık. Kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarımız 7 gün 24 saat boyunca aralıksız sürecek. Vatandaşlarımız kış mevsimi süresince olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Bismil Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 52 29 numaralı telefonuna veya 0530 162 16 21 numaralı WhatsApp hattına iletebilecekler. Ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını öncelikli olarak ana yollar, okullar ve otobüs güzergahlarında gerçekleştirerek sokak aralarında çalışmalar yapacak" dedi.

“Başkan Yüksel'den kış lastiği vurgusu”

Vatandaşların kesintisiz bir ulaşım için araçlarına kış lastiği takmaları konusunda da uyaran Başkan Yüksel, "Hususi araçlarda belli durumlar dışında kış lastiği takma zorunluluğu olmasa da, vatandaşlarımızı kazalara ve ulaşımda aksamalara yol açmaması için bu konuda duyarlı olarak gerekli önlemleri almaya davet ediyorum. Öte yandan tüm vatandaşlarımızın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yönetmeliğine göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği takmaları gerektiğini unutmamalı" diye konuştu.

Kış hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Arap Karademir ise, ilçedeki kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, çalışmaları diğer birim müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde yürüteceklerini ifade etti.