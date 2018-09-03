Bismil Belediyesi tanıtım günlerine hazır

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Diyarbakır Tanıtım Günleri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Başkan Yüksel, “Bismil’in saklı potansiyelini ve sahip olduğu yerel dinamikleri harekete geçirmek amacıyla 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Diyarbakır Tanıtım Günleri’nde ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı tamamladık. Tanıtım günlerinde standımızı ziyaret edecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, ilçemizin tarihi ve kültürel dokumuzu, yöresel ürünlerimizi, tarımsal ürünlerinizi ve coğrafik güzelliklerini tanıtacağız” dedi.

Tanıtım günlerinin büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, şunları söyledi:

“Siyasi, bürokrat, STK’lar ve halkımızla tanıtım günlerinde olacağız. Diyarbakır’ın sahip olduğu değerleri bir bütün olarak tanıtma fırsatı bulacağız. Bismil’in, tarımsal ürünlerinden ve tarihi kalıntılarına kadar görücüye çıkacak. Ankara’da yaşayan tüm Diyarbakırlıları tanıtım günlerine standımıza bekliyoruz” diye konuştu.