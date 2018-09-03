Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 11:35

Bismil Belediyesi tanıtım günlerine hazır

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Diyarbakır Tanıtım Günleri için hazırlıklarını tamamladı.

Bismil Belediyesi tanıtım günlerine hazır

03 Eylül 2018 11:35


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Diyarbakır Tanıtım Günleri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Başkan Yüksel, “Bismil’in saklı potansiyelini ve sahip olduğu yerel dinamikleri harekete geçirmek amacıyla 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Diyarbakır Tanıtım Günleri’nde ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı tamamladık. Tanıtım günlerinde standımızı ziyaret edecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, ilçemizin tarihi ve kültürel dokumuzu, yöresel ürünlerimizi, tarımsal ürünlerinizi ve coğrafik güzelliklerini tanıtacağız” dedi.


Tanıtım günlerinin büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, şunları söyledi:


“Siyasi, bürokrat, STK’lar ve halkımızla tanıtım günlerinde olacağız. Diyarbakır’ın sahip olduğu değerleri bir bütün olarak tanıtma fırsatı bulacağız. Bismil’in, tarımsal ürünlerinden ve tarihi kalıntılarına kadar görücüye çıkacak. Ankara’da yaşayan tüm Diyarbakırlıları tanıtım günlerine standımıza bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç