Bismil Belediyesi vatandaşları kucakladı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, son 2 yılda 7'den 70'e tüm vatandaşları ile kucaklaştı. Bu süre içerisinde esnaf ve kırsal mahalle ziyaretleri gerçekleştiren, verilen sebze tarlası ile 600 kişiye istihdam sağlayan, bin öğrenciye eğitim desteği veren, 15 bin vatandaşla aynı iftar sofrasında buluşan ve 4 bin aileye gıda yardımında bulunan belediye, vatandaşın gönlünde taht kurdu.

Bismil Belediyesi, her hizmet alanında olduğu gibi sosyal faaliyetleri ve vatandaşlara yaklaşımı ile takdir topladı. Belediye, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'in "İçinde insan olan her türlü hizmet mutlak suretle hayata kazandırılmalıdır" sözü ile son 2 yılda dur durak bilmeyen sosyal faaliyetlerle, Bismilli vatandaşların yanında oldu. Gerek eğitimde gerekse sosyal projelerde 7'den 70'e her yaştaki vatandaşlara yönelik hizmet yapan, vatandaşın sağlık kontrollerini yapan, evini temizleyen, gıda yardımında bulunan, ev ziyaretleri gerçekleştiren, öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan ve nice sosyal alandaki yaklaşımları ile bir aile mantığıyla hareket eden belediye, takdir topladı.

Bismil Belediyesi evde bakım ekibi, maddi imkanları kısıtlı ailelere ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarının sıkıntılarına ortak oldu. Ziyaretlerinde hanelerde yaşanan sıkıntılar hakkında raporlar düzenleyen Evde bakım ekibi, raporları doğrultusunda ailelere en kısa sürede tekrardan ulaşarak yardımlar iletti. Belediye, merkez ve kırsal mahallelerde dar gelirli 4 bin aileye ulaşarak yardım kolileri verdi. İçerisinde hijyen ürünlerinin yanı sıra kuru gıda ve benzeri malzemeler olan ürünler ailelerin adreslerine kadar götürülerek elden teslim edildi.

Bin öğrenciye ücretsiz ulaşım

İlçede genç potansiyelin farkında olan Bismil Belediyesi, gençleri bir taraftan spora yöneltirken diğer yandan eğitimlerine de katkıda bulunuyor. Merkezdeki uzak okullara giden maddi imkanı elverişli olmayan yaklaşık bin bin öğrenciye okul dönemi boyunca ücretsiz ulaşım desteği sağladı. Ayrıca DYK kursları kapsamında ücretsiz servis desteği verildi. Özellikle Ramazan ayı dönemlerinde iftar buluşmaları düzenleyen belediye, bu kapsamda toplamda 15 bin vatandaşla birlikte aynı sofrada iftar yaptı. Halil İbrahim Sofrası geleneğini yaşatan belediye, buluşmaları ile vatandaşlardan tam not aldı.

Cami ve yas evlerine tam destek

Merkez ve kırsal mahaller dahil olmak üzere ilçenin tümünde saha çalışmaları gerçekleştiren belediye, cami ve yas evlerine inşaat malzemesi, sedir ve halı yardımında bulunurken, yaklaşık 15 adet klima desteği sağladı. Bismil Belediyesi ayrıca yine cami ve taziye evleri yapımlarına demir ve çimento yardımı da gerçekleştirdi.

Hastaneye ücretsiz servis imkanı

Hastanenin ilçe dışında olması sebebiyle saat 07.00'den 00.00'a kadar her 10 dakika da bir ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan Bismil Belediyesi bu kapsamda günde ortalama 3 bin 500 hastaları ücretsiz taşıyor. Belediye, şehit yakınları ve gaziler için gezi turu ve yeni doğan bebekler için ‘Hoş geldin bebek' paketi ile vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Öte yandan yine toplum içerisindeki birlik ve beraberliğin pekişmesi için özellikle kadın ve çocukların yoğunlukta olduğu grupları, tarihi ve kültürel değerlerimizin olduğu yerlere geziye götürürken ilçe merkezinde ise sinema, tiyatro, konser, konferans ve Ramazan etkinlikleri ile binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturdu.

“Biz, büyük bir aileyiz”

Tüm yapılan çalışmaları değerlendirerek Bismil'de yaşayan 116 bin vatandaşla birlikte büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Yüksel, "Bizim yaptığımız uygulama kesinlikle bir yardım etme değil, birlikte hareket etme yaklaşımıdır. Biz, kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşına yansıtan bir anlayış sergiledik. Halkımızla birlikte daha nice güzel günlerde yine bir arada olacağız. Çalışmalarımızda dur durak demeden yola devam ediyoruz. Belediyeciliğin gereğini en iyi şekilde yansıtan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz, 116 bin vatandaşımızla büyük bir aileyiz" dedi.