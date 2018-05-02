Bismil Belediyesi yaşlılara sahip çıkıyor

Bismil ilçe belediyesi özellikle evlerinde tek başına kalan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım ekibi ile sahip çıkmaya devam ediyor. Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, evde bakım hizmetleri biriminin önemine değinerek, “Şuana kadar belirlediğimiz 130 aileye düzenli olarak evde bakım hizmeti sağlanıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bu hizmet sayesinde, hem Bismilli vatandaşlarımızın sağlık durumları kontrol ediliyor hem de şahsi ve ev bakımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ düsturuyla çıktığımız bu yolda, eğer ihtiyaç varsa, hizmet vatandaşımızın ayağına kadar götürülür diyoruz ve Allah’a çok şükür bunu da gerçekleşme fırsatı buluyoruz” dedi.

Evde bakım hizmetinden faydalanan 80 yaşındaki Fatma Koç, kendisine daha iyi şartlarda yaşama imkanı sunan Bismil Belediyesine teşekkür ettiğini ifade ederek, "Allah bir değil binlerce kez razı olsun. Evde tek başıma yaşıyorum belediye aracılığıyla hastanede tedavimi yapabiliyorum. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Arap Karademir de, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı Turgay Gülenç, belediyemiz bünyesinde kurulan Evde Bakım Hizmetleri biriminin en iyi şekilde çalışması için bütün imkânları seferber etti. Başkanımız özellikle sağlık konularında daha hassas davranıyor. Birimimiz, gerçekten güzel bir ekip. İşlerini en iyi şekilde yapmaya gayret sarf ediyorlar."