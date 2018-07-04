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04 Temmuz 2018 17:23

Bismil Belediyesinden 9 okula Z Kütüphane

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, ilçedeki 9 okula 650 bin TL’lik maliyetle Z Kütüphane kazandırdı.

Bismil Belediyesinden 9 okula Z Kütüphane

04 Temmuz 2018 17:23


Gençlerin bilgiyle donanmış, kaliteli eğitim almış bireyler olarak yetişmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Bismil Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, 9 farklı okulda çalışmaları devam eden Z Kütüphanelerin tamamlanması ile birlikte öğrencilerin istedikleri bilgiye daha rahat erişebileceklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalıştığını belirten Başkan Yüksel, “Bismil merkezde bulunan 1 ilkokul, 3 ortaokul ve 5 liseden oluşan toplam 9 okula öğrenmeyi kolaylaştıran ve keyifli hale getiren Z Kütüphanelerden kuruyoruz. Ayrıca fiziki şartları kötü olan okullarımıza da tadilat yaparak eğitime hazır hale getiriyoruz” dedi.



Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandıracak


Z Kütüphane yapımında tasarıma önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkan Vekili Yüksel, kütüphane tasarımlarının hitap ettiği yaş grubuna göre pedagojik uygunluk gözetilerek yapıldığının altını çizdi. Öğrencilerin kütüphanelerde kendini rahat hissetmesi ve okuma alışkanlığı kazanmaları için detayları düşündüklerini belirten Başkan Yüksel, “Bu kütüphanelerde sadece kitaplar olmayacak. Yavrularımızın bilgiye anında ulaşabileceği interaktif bilişim sistemleri de yer alacak. Bilgisayar, akıllı tahta gibi imkanlar sayesinde çocuklarımız kütüphanede sadece kitap okumakla kalmayacak görsel ve işitsel olarak da kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar ” diye konuştu.




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