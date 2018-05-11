Bismil Belediyesinden Kur’an talebelerine palyaço sürprizi

Etkinlikte kuran kursu öğrencileri büyük sevinç yaşadı.

İzzetin Caner 4-6 yaş arası kuran kursunda düzenlenen etkinliğe Öncü Çocuk grubuna ait 3 palyaço miniklerin arasına karışarak çocukları eğlendirdi. Minik çocuklara çeşitli oyun ve etkinlikler yaparak çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, "Bu etkinliğin amacı Bismil’in minik kalplerine dokunabilmekti. Büyük ihtimalle de başarıya ulaştık. Toplanan onca öğrencimiz velimiz öğretmenlerimizi eğlendirebildiysek mutluyuzdur. Öğrencilerimize bu emeği geçen öğretmenlerimize hepsine teşekkür ediyor sağ olsunlar" dedi.

Öğrenci Velisi Mehtap Çelebi, “Kuran kurslarına yapılan bu etkinliği tebrik ediyoruz. Ayrıca Bismil Belediyesi Çocuklarımızı eğlendirdiği için Bismil Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Kuran kurslarında bu tür etkinlikler hiç olmuyordu. İlk defa Kuran kurslarına palyaço gösterimi oluyor. Çocuklarım çok güzel eğlendiler. İnşallah bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz" diye konuştu.

Minik öğrenciler ise, “Palyaçolar bizi eğlendirdikleri için belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.