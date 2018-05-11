Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 13:05

Bismil Belediyesinden Kur’an talebelerine palyaço sürprizi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında 4-6 yaş arası Kuran kursları öğrencilerine yönelik palyaço gösterisi düzenlendi.

Bismil Belediyesinden Kur’an talebelerine palyaço sürprizi

11 Mayıs 2018 13:05

Etkinlikte kuran kursu öğrencileri büyük sevinç yaşadı.


İzzetin Caner 4-6 yaş arası kuran kursunda düzenlenen etkinliğe Öncü Çocuk grubuna ait 3 palyaço miniklerin arasına karışarak çocukları eğlendirdi. Minik çocuklara çeşitli oyun ve etkinlikler yaparak çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, "Bu etkinliğin amacı Bismil’in minik kalplerine dokunabilmekti. Büyük ihtimalle de başarıya ulaştık. Toplanan onca öğrencimiz velimiz öğretmenlerimizi eğlendirebildiysek mutluyuzdur. Öğrencilerimize bu emeği geçen öğretmenlerimize hepsine teşekkür ediyor sağ olsunlar" dedi.


Öğrenci Velisi Mehtap Çelebi, “Kuran kurslarına yapılan bu etkinliği tebrik ediyoruz. Ayrıca Bismil Belediyesi Çocuklarımızı eğlendirdiği için Bismil Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Kuran kurslarında bu tür etkinlikler hiç olmuyordu. İlk defa Kuran kurslarına palyaço gösterimi oluyor. Çocuklarım çok güzel eğlendiler. İnşallah bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz" diye konuştu.


Minik öğrenciler ise, “Palyaçolar bizi eğlendirdikleri için belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
18
°
C
  • Cumartesi
    18°C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç