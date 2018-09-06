Bismil Belediyesi’nden şehit ve gazi ailelerine Karadeniz turu

Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu ifade eden Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, 45 şehit ailesinin katıldığı 6 günlük gezi programında ailelerin önce Van Erciş, ardından Erzurum ve Doğu Karadeniz illerini gezerek güzel vakit geçireceklerini söyledi. Şehit aileleri uğurlarken açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel "Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan kardeşlerimize, onların geride bıraktıkları sevdiklerine, ailelerine destek olmak bizlerin görevidir. Bu kapsamda gazilerimizi ve şehit ailelerimizi geziye gönderdik. Bismil Belediyesi olarak bizler için çok önemli olan ve vatanı, milleti, bayrağı için canını ortaya koyan gazilerimizi ve şehit ailelerimizin gönüllerine değmek istiyoruz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimin yüzlerinin bir nebze de olsa güldürebilmek adına düzenlediğimiz bu geziyi düzenlemekten dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz" dedi.

Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Ailelere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAMŞADER) ve Muharip Gaziler Derneği’nin yöneticileri ise, şehit ailelerinin bu tip etkinliklerle moral ve motivasyonun arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bize böyle bir imkanı sunan Belediye Başkanımız Sayın Kerem Süleyman Yüksel’e tüm şehit aileleri adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dediler.