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26 Haziran 2018 12:33

Bismil Belediyesinden yetişkinlere ücretsiz havuz

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, İbrahim Oruç Parkı yanında bulunan Mirza Yüzme Havuzunu ücretsiz hizmete sunarak vatandaşların yaz aylarında serinlemeleri ve havuz keyfi yaşamasını sağlıyor.

Bismil Belediyesinden yetişkinlere ücretsiz havuz

26 Haziran 2018 12:33


Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu sene hizmet verecek olan Mirza Yüzme Havuzu vatandaşların yaz ayında serinleyeceği adres olacak. Ücretiz olarak haftanın 6 günü hizmet veren yüzme havuzunda, 1 cankurtaran 3 temizlik görevlisi ve 1 güvenlik görevlisi görev yapıyor. Her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı yüzme havuzu, haftanın son günü ile birlikte görevliler tarafından ilaçlanıp, temizlenerek yeni haftaya hazırlanıyor. Yüzme havuzu, pazar günleri haricinde haftada 6 günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.


5-16 yaş arası çocuklara yüzme kursu


Yetişkinler Bismil Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme öğrenmek isteyen 5- 16 yaş arası çocuklara yönelikte bay ve bayan eğitmenler tarafından kız ve erkek çocuklarımıza da farklı seanslarda ücretsiz yüzme kurs hizmet veriliyor.




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