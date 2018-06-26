Bismil Belediyesinden yetişkinlere ücretsiz havuz

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu sene hizmet verecek olan Mirza Yüzme Havuzu vatandaşların yaz ayında serinleyeceği adres olacak. Ücretiz olarak haftanın 6 günü hizmet veren yüzme havuzunda, 1 cankurtaran 3 temizlik görevlisi ve 1 güvenlik görevlisi görev yapıyor. Her türlü güvenlik önlemlerinin alındığı yüzme havuzu, haftanın son günü ile birlikte görevliler tarafından ilaçlanıp, temizlenerek yeni haftaya hazırlanıyor. Yüzme havuzu, pazar günleri haricinde haftada 6 günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

5-16 yaş arası çocuklara yüzme kursu

Yetişkinler Bismil Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme öğrenmek isteyen 5- 16 yaş arası çocuklara yönelikte bay ve bayan eğitmenler tarafından kız ve erkek çocuklarımıza da farklı seanslarda ücretsiz yüzme kurs hizmet veriliyor.