Bismil Belediyesinin fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, büyük market zincirleri başta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, büyük market zincirleri başta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimlerini aralıksız sürdürürken, yapılan denetimlerde ürünlerin raftaki ve kasadaki fiyatları, karşılaştırılırken yerli malı etiketleri de kontrol ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası bazı ürünlerdeki fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Marketlere girerek reyonları gezen ekipler, ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artışı, gramaj eksikliği ve yerli malı etiketlerini kontrol etti. Denetimlerde bazı ithal ürünlere yerli üretim logosu konulduğunu tespit eden zabıta ekipleri, bu konuda market görevlilerine uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca, tespit ettikleri bazı ürünlerin 1 ay önceki fiyatlarını da isteyerek fiyat farklılıklarını karşılaştırdı. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar da zabıta ekiplerinin denetimlerinden son derece memnun olduklarını belirterek, bu uygulamaların döviz kurlarındaki artıştan dolayı fırsatçılık yapan firmalara engel olacağını belirtti.Yapılan denetimleri değerlendiren Bismil Belediyesi Zabıta Müdürü Arap Karademir, ‘Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğindeki' son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiği belirtilmesine rağmen bazı firmalarda fahiş fiyat artışları yaptıkları yönünde kendilerine ihbar edilmesi gerektiğini belirterek, bunlarla ilgili hem denetim yapmak hem de bilgi vermek üzere kontrolleri arttırdıklarını ve eski fiyatlarla yeni fiyatları karşılaştırarak fiyat artışına sebep olduysa idari para cezası kesilmesi söz konusu olacağını dile getirdi.