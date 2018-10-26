Bismil doğalgaza kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl önce Diyarbakır'ın 4 büyük ilçesine verdiği doğalgaz müjdesi sonucu yapılan çalışmalarda Bismil doğalgaza kavuşan ilk ilçe oldu. Sırada Ergani, Silvan ve Çermik ilçeleri var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış töreninde doğalgaz müjdesi vermesi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ergani, Silvan, Bismil ve Çermik ilçeleri doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınmıştı. Başlatılan eş zamanlı çalışmalar sonucunda ilk olarak Bismil'deki altyapı çalışmaları sonuçlanarak ilçe doğalgaza kavuştu. Bismil Belediyesi ve DİYARGAZ'ın ortaklaşa düzenlediği açılış töreniyle şehre ilk gaz verildi. Ev sahipliğini Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'in yaptığı açılış törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, DİYARGAZ Genel Müdürü Salih Deniz ve vatandaşlar katıldı.

“Bismil'de hasret sona eriyor”

Açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Bismil'de doğalgaza olan hasretin sona erdiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifleri esnasında müjdeledikleri ve talimat olarak verdikleri doğalgaz ile ilgili olarak Bismil'de hasret sona eriyor. Başta Cumhurbaşkanımıza, sonrasında hükümetimize, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Mehdi Eker bakanımız her konuda olduğu gibi doğalgaz hizmetine kavuşmamızda da büyük emek sahibidir. Bu yatırım başladığı günden bu yana vatandaşlarımıza gösterdikleri sabırdan dolayı da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da yaptığı konuşmada, “Merkezinde insan olan, insana hizmeti ibadet sayan bir siyaset anlayışının temsilcisi olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin değerli üyelerine ve her dem Bismil'in ve Diyarbakır'ın yanında olan Mehdi Eker'e ve diğer milletvekillerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu hizmetin Bismil'e hayırlı olmasını dilerken hizmet kervanının bununla sınırlı olmadığını, her açıdan hizmeti ibadet sayan bir anlayışla hizmet ettiğimizi bilmenizi istiyorum. İlçemize doğalgaz hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“Bismil çok önemli hizmetlere kavuştu”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Bismil'i doğalgazla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bismil'in de, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinin de gerçekleştirilen hizmetlerden istifade etmesi yönünde gece gündüz durmadan çalışmaktadır. AK Parti hükümetleri döneminde Bismil birçok sahada eğitimde, sağlıkta, tarımda ve bütün kamu hizmetlerinde çok önemli hizmetlere kavuştu. Bu hizmetler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun mesai arkadaşlarının çabalarıyla gerçekleşti.”

Tören ilçeye verilen doğalgazın ardından yakılan meşale ile sona erdi.