Bismil İlçesi kırsal mahallelerine yeni toplu ulaşım güzergahı

Ulaşım hizmetinin sağlanacağı güzergahtan 8 bin 700 vatandaş faydalanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilmeyen kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kent merkezine ulaşımlarını sağlamak için yeni güzergahlar oluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler üzerine kent merkezi ile Bismil ilçesi arasında bulunan Çöl Ağan, Işıklar, Aşağı Horozlu, Ata Köy, Molla Hamit, Çakallı, Eli Açık, Bakacak ve Yukarı Darlı mahallelerinde çalışma başlattı. Çalışma ile eski Bismil yolu üzerinde bulunan 9 kırsal mahallede, 2 bin 81 hanede yaklaşık 8 bin 700 vatandaşın yaşadığı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi, yol şartlarının uygun olduğu 9 mahallede yaşayan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek için 58 kilometre uzunluğunda yeni toplu ulaşım güzergahı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Çınar ilçesinde yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine hizmet veren iki toplu ulaşım aracının sayısını artırarak üçe çıkarttı. Toplu ulaşım hizmetlerinin 18 Temmuz’da başlayacağı yeni güzergâhlarda Çınar ilçesinde ve mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçları ile şehir merkezlerine ulaşımları sağlanacak.