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09 Ağustos 2018 15:56

Bismil Kaymakamı Yüksel kurbanını TDV’ye bağışladı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışladı.

Bismil Kaymakamı Yüksel kurbanını TDV’ye bağışladı

09 Ağustos 2018 15:56


TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl ‘kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ sloganıyla başlatılan vekalet yoluyla kurban bağış kampanyasına Kaymakam Yüksel’den destek geldi. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, ‘kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasının tanıtımını yapmak üzere Kaymakam Yüksel’i makamında ziyaret etti. Yaptığı ziyarette vekalet yoluyla kurban bağışının detayları hakkında Kaymakam Yüksel’e bilgi veren Müftü Durmuş, Yüksel’in ücretini makbuz karşılığında teslim aldı.


Ziyaretten son derece memnun olduğunu belirten Kaymakam Yüksel, kurban bağışının önemine değindi. Kaymakam Yüksel, kurban ibadetinin başta İslam alemindeki boyutu olmak üzere, insan ruhu ve şahsiyetinin şekillenmesi, kalbin arındırılması, kardeşlik ve yardımlaşma bilincinin geliştirilmesine sebep olduğunu ifade etti.




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