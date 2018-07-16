Bismil’de 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle tüm yurt genelinde olduğu gibi Bismil ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Askerlik Şube Başkanı Alper Akçe, İlçe Jandarma Komutan Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikler kapsamında TOKİ Mahallesi’nde bulunan Şehit Fırat Bayram ve Sanayi Mahallesi’nde bulunan Şehit Erdal Yıldız’ın kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi. 15 Temmuz şehitleri için Merkez Camii’nde verilen mevlit etkinliğine katılan Başkan Yüksel, ardından protokol üyeleri ile birlikte Ayşe-Numan Konakçı Parkı’nda düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisine katıldı.

“O hain geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız”

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yüksel, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Tüm Türkiye, 15 Temmuz gecesi millet olma şuuruyla diline, dinine, etnik yapısına, ırkına, yaşına bakmadan kadın veya erkek demeden meydanlara inerek, hainlere dersini verdi. Milletimizin kahramanlığıyla gurur duyuyorum. 15 Temmuz’da alçak, hain ve belki tarihimizdeki en kanlı, en hain terör örgütüne karşı 80 milyon vatandaşımız dimdik ayakta durdu ve vatanını korudu. Ülkemizin yaşadığı o hain geceyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. O hain ve karanlık gecede tüm Türkiye’de olduğu gibi Bismil halkı da meydanları boş bırakmadı. Ülkesine ve milletine böylesine sahip çıkan bir milleti kimsenin yıkmaya asla gücü yetmez. Rabbim hepsinden razı olsun, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin.”