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Bismil'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

19 Eylül Gaziler Günü Bismil’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü Bismil'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.


İlçe Hükümet konağı önünde düzenlenen törene Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Askerlik Şube Başkanı Alper Akça, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, Gazi ve Şehit aileleri, kurum amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gazi Mehmet Balıkçı yaptı. Şehitlik ve gaziliğin şereflerin en büyüğü, makamların en yücesi olduğunu vurgulayan Balıkçı, "Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin, tüm kahramanlarımızın emanetidir. Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak, onların büyük özverileri sayesinde bugün geleceğe güvenle bakıyoruz" dedi.


Gazi Mehmet Balıkçı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptıktan sonra tören sona erdi.

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