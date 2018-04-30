Bismil’de asker uğurlama etkinliğine yoğun katılım

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in talimatıyla 98/2 tertip asker adayları için eğlence programı düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Gülenç’in yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu, Bismil Askerlik Şube Başkanı Alper Akçe, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, kurum müdürleri, asker adayları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Programda, asker adayları, yerel sanatçılar tarafından söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Folklor ekibi de geceye renk kattı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Gülenç, vatan savunmasının çok kutsal bir görev olduğunu ifade ederek, “2’ncisini düzenlediğimiz asker etkinliği, 90 adet gencimizi yakın zaman da peygamber ocağına uğurlamak üzere kendilerine moral motivasyon olsun diye yapıyoruz. Aynı zaman da aileler hoşnut olması adına bu eğlenceyi düzenledik. Bu atmosferde bu gençlerle birlikte olmaktan huzurlu olmamamın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Asker adaylarına seslenen Gülenç, “Vatan sizlere emanet, ailelerinizde bize emanet gözünüz arkada kalmasın Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Gülenç, daha sonra, gençlere içerisinde çeyrek altın, Türk bayrağı ve asker malzemesini olan hediye paketlerini verip, davul zurna eşliğinde asker adaylarıyla halay çekti. Gülenç, tekbirler eşliğinde kesilen kurbanın kanını da asker adaylarının alnına sürdü. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Davetlilere kavurma pilav ikram edilen program, konvoyla ilçe turu atılmasının ardından sona erdi.