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Bismil'de belediyenin desteği ile Z Kütüphane sayısı 10'a yükseldi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, ilçede bulunan eğitim kurumlarında yürüttüğü çalışmalarla verdiği desteği sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, ilçede bulunan eğitim kurumlarında yürüttüğü çalışmalarla verdiği desteği sürüyor. Daha önce ilçe de bir tane Z kütüphane varken Belediyenin yaptığı 9 tane Z kütüphane ile beraber bu sayı 10'a yükseldi.


Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından yürütülen ve daha önce ilçede bir tane olan Z Kütüphanesi sayısı 10'a yükseldi. Z Kütüphaneleri 7 bin öğrenciye ve kütüphanesi olmayan okullara da hizmet verecek. Bismil Anadolu Lisesinde açılan Zenginleştirilmiş Kütüphanenin (Z Kütüphane) açılış törenine Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Başkan Yüksel ihtiyaç olursa diğer okullara da Z Kütüphane açacaklarını belirterek, “Belediye olarak ilçedeki 9 okula Z Kütüphane kazandırdık. Bu projemiz devam etmekte fayda var. Bugün burada kütüphanelerimizi açıyoruz. İhtiyaç olan diğer okullarımızın da Z kütüphaneye kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Yüksel ve protokol üyeleri öğrencilerle birebir ilgilenerek, beraber satranç oynadı ve kitap okudu.

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