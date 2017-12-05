Bismil’de eskimiş çöp kutuları değiştiriliyor

Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlardaki eskimiş çöp kutularını kaldırıp yerine yenilerini yerleştirdi. Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent temizliği açısından önemli bir araç olarak kullanılan askılı çöp kutularını ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirmeye başladı. Özellikle ayakta bekleyen vatandaşların atıklarını çöp konteynırlarına atmada yaşadıkları sıkıntıları dikkate alan Temizlik İşleri Müdürlüğü eskimiş ve yıpranmış kutuları değiştiriyor ve eksik olan kutuları da tamamlıyor.

Askılı çöp kutularının kentin değişik noktalarına yerleştirildiğini aktaran Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, yaptığı açıklamada kentin temizliği konusunda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti. Gülenç, “Kentlerin olmazsa olmaz hizmetlerinden olan çevre ve temizlik hizmetleri, 7/24 sürekliliği olan hizmetlerdir. Bugüne kadar sadece kent merkezinde değil 6360 sayılı yasa ile köyden mahalleye dönüşen tüm köy ve beldelerimizde oturtmaya yönelik yoğun hizmetler yürütmekteyiz. Çevreyle ilgili çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü temizlik bir hayat biçimidir ve zorunluluktur. Kentimizde yaşam alanlarımızı temiz tutmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şuana kadar yaklaşık 100 adet askılı çöp kutusu, Altıok Mahallesi, İstasyon Caddesi ve çeşitli bölgelere yerleştirildi. İlerleyen günlerde diğer cadde ve bulvarlara da aynı kutulardan yerleştirilerek yerlere çöp atılmasının engellenmesi yönünde çalışmaların devam edeceği bildirildi.