Bismil’de evde bakım hizmetleri takdir topluyor

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan evde bakım hizmetleri ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımları, evinin bakımını ve ihtiyaçlarının giderilmesi için var gücüyle çalışıyor. Gelen başvuruları değerlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiklerini dile getiren Bismil Belediye Başkan Vekili ve aynı zamanda ilçe kaymakamı olan Turgay Gülenç, ilçedeki tüm mahallelerde hizmet verdiklerini söyledi. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara kişisel ve evde bakım hizmeti verdiklerini aktaran Gülenç, günde 3 bakım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Gülenç, "Yaklaşık 5 aydır bu hizmetleri yerine getirmek amacıyla çalışıyoruz. Ekiplerimiz mahallelerde insanları rencide etmeden hizmetlerini yapıyorlar. Hizmetleri insanları kırmadan yapmak istiyoruz. Halkımızdan gelin bizleri haberdar edin diyoruz. Bismil Belediyesi olarak biz vatandaşlarımızın emrindeyiz. Aynı zamanda ilçemizden gelen evde bakım taleplerini de elimizden geldiği şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Her ay hizmetimizi yeniliyoruz, Bazı vatandaşlarımızın evlerini en baştan değiştiriyoruz” dedi.

Birçok alanda çalışma yürüttüklerini ifade eden Gülenç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa hareket ediyor yerleştirmesi gereken vatandaşlarımızı gerekli yerlere bırakıyoruz. Evde bakım hizmetleri, cami temizleme, ikinci el eşya hizmetlerimizin yanı sıra sağlık, engelli ve yaşlılar ile ilgili tüm hizmetlerimizi Bismil ilçemizde yapıyoruz. Kapımıza geleni geri döndürmemek amacıyla çalışıyoruz.”