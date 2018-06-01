Bismil’de Grup Tillo’ya yoğun ilgi

Bismil Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla her gün çeşitli programlar düzenliyor. Bu kapsamda Hükümet Konağı önünde iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Grup Tillo, ilahiler söyledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede konuşan Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Ramazan ayının Bismil’de daha bir güzel olduğunu belirterek, "Belediye olarak Ramazan’da çok güzel programlara imza atıyoruz. Bu programların ardında çok emekler var. Teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel programlarla Ramazan’ı tamamlayarak bayrama kavuşacağız. Belediye olarak her zaman halkımızın hizmetinde ilçemizi geliştirerek müziğini, kültürünü, parklarını, alt yapısını ve çevresini bir bütün olarak geliştireceğiz" dedi.