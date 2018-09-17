Bismil'de İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlköğretim Haftası dolayısıyla Mehmet Merdanoğlu İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Bismil'de, İlköğretim Haftası nedeniyle Mehmet Merdanoğlu İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın AK, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler ve türküler söylendi. Daha sonra öğrenciler tarafında balonları uçurtarak havada renkli görüntüler oluştu.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yüksel, öğrencilerin masasında oturup sohbet etti. Başkan Yüksel, öğretmenler ve velilerle de bir süre görüşerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.