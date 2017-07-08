Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 11:35

Bismil’de korkutan yangın

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde trafoda çıkan yangın Altıok Mahallesi’nde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bismil’de korkutan yangın

08 Temmuz 2017 11:35

Yangının askerlik şubesi duvarına sıçraması mahalleliye büyük korku yaşattı.


Olay dün gece geç saatlerde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerlik şubesine yanındaki trafo patlayarak yandı. Alevler askerlik şubesinin duvarına sıçrarken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın bir anda büyürken, trafonun yanında bulunan askerlik şubesi duvarı da yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrasında yangın kontrol altına alınırken mahalleliler rahat bir nefes aldı. Yangında maddi hasar oluştuğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:52
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!