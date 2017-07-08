Bismil’de korkutan yangın

Yangının askerlik şubesi duvarına sıçraması mahalleliye büyük korku yaşattı.

Olay dün gece geç saatlerde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerlik şubesine yanındaki trafo patlayarak yandı. Alevler askerlik şubesinin duvarına sıçrarken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın bir anda büyürken, trafonun yanında bulunan askerlik şubesi duvarı da yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrasında yangın kontrol altına alınırken mahalleliler rahat bir nefes aldı. Yangında maddi hasar oluştuğu belirtildi.