Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 11:43

Bismil’de öğrencilere ‘mobil tercih danışmanlık’ hizmeti

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan “Mobil tercih danışmanlık” hizmeti köylere kadar giderek öğrencilerin en uygun liselere yerleşmeleri konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.

Bismil’de öğrencilere ‘mobil tercih danışmanlık’ hizmeti

08 Temmuz 2018 11:43


Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokulu bitirip liseler için yeni adrese dayalı yerleştirme tercihlerini yapacak öğrenciler için “Mobil tercih danışmanlık” uygulaması başlatıldı. Özellikle ulaşım ve diğer olumsuz koşullardan dolayı tercih yapamayan, ulaşılmayan, bilgilendirilmeyen ve yerleşmeyen hiçbir öğrenci kalmasın diye okul müdürleri ve rehber öğretmenlerden oluşan komisyon köylere kadar giderek veli ve öğrencileri bilgilendiriyor.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, amaçlarının yeni adrese dayalı yerleştirme tercihlerini tüm velilere ve öğrencilere ulaşarak onlarla birlikte daha sağlıklı ve doğru tercihte bulunmak olduğunu belirterek, “Öncelikle okul müdürleri ve rehber öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturularak bir araç tahsis edildi. Köy muhtarları, imamlar ve taşıması olan okul müdürleri ile görüşülerek tercih danışmanlığı yapılacak köy evleri tespit edilip komisyon tarafından ziyaret ediliyor” dedi.



“Kızların okula devamını sağlamak için çalışmalarımız devam edecek”


Özellikle köylerde kızların okula devamını sağlamak için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ak, “Tercih danışmanları hafta sonu da dahil haftanın her günü en ücra köylere giderek veli ve öğrencilerimizle bir araya geliyor. Ulaşamadığımız, bilgi vermediğimiz hiçbir öğrencimiz ve velimiz kalmayacak. Tüm öğrenci ve velilerimizi de tercihler için okullarımıza bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç