Bismil’de ‘Okuma Yazma Seferberliği’ başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Okuma Yazma Seferberliği” çerçevesinde Bismil’de etkinlik düzenlendi. Etkinlik, 1993 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından katledilen Şehit Öğretmen Neşe Alten şehit edildiği Çavuşlu köyünde yapıldı. Etkinliğe, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Müftü Ahmet Durmuş, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, Halk Eğitim Müdürü Yardımcısı Kerem Solmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, okuma yazma seferberliği için sahada olduklarını belirterek, “Bismil birleşimleriyle kaymakam beyin başkanlığında bir seferberlik başlattık. Tüm kurumlar koordineli olarak seferberlik için üstüne düşen vazifeyi yerine getirecekler. Türkiye’nin 80 milyondan fazla bir nüfusu var. Bu nüfusun yaklaşık 2,5 milyonu okuma yazma bilmiyor. Diyarbakır’da yaklaşık 65 bin üzeri vatandaşımız okuma yazma bilmiyor. Türkiye ortalamasının okuma yazma oranı yüzde 96, Diyarbakır’ın yüzde 91, Bismil’in ise yüzde 91,88’dir. Bismil’de okuma yazma bilmeyen şuan 7 bin 727’dir. Bunlardan bin 495’i erkek 6 bin 232’si kadındır. Yani okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 90’ı kadındır. Bir ülkenin gelişmişliği ve büyüklüğü, eğitim kalitesi ve okuma yazma oranıyla ölçülür. Bizler de bu anlamda bir okuma seferberliğini başlattık, bize bu anlamda desteği olan ilçe kaymakamımıza belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Okuma yazma öğrenenlere çeyrek altın verildi

Yapılan konuşmaların ardından programda daha önce başlayan okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç tarafından diploma ile beraber çeyrek altın da taktim etti. Gülenç, “Okuma Yazma Seferberliği kapsamında her gün yeni kurslar açılıyor. Amacımız Bismil’de okuma yazma oranını yüzde 100’e getirmek. Buna katkı sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada okuma yazma öğrenen bu ablalarımıza diplomayla beraber birer çeyrek altında hediye ettik” diye konuştu.

Etkinlik, köye fidan dikilmesi ve yemek verilmesiyle sona erdi.