Bismil’de Oto Galeri Sitesinin temeli atıldı

Batman-Bismil yolu üzerinde yapılacak Oto Galericiler Sitesinin temeli törenle atıldı. 4 blok halinde inşa edilecek sitede, 49 iş yeri yer alacak. Kurban kesilen törende konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, sitenin Bismil’de önemli bir eksikliği daha gidereceğini dile getirdi. Sitenin Bismil esnafını destekleyici bir çalışma olduğunu anlatan Gülenç, “Bugün güzel bir eserin daha temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Bismil İlçemiz hızla büyüyen gelişen bir ilçe. Nüfus bakımından Diyarbakır’ın en büyük ilçesiyiz. İlçemizin büyümesiyle trafik sorunu ve özellikle esnafımızın bir araya gelmesi kümelenmesi daha güzel bir ortamda işlerini yapması, önem kazanıyor. Yaptığımız çalışma neticesinde bu alanı Bismil Oto Galerici Sitesi olarak, düşündük. Oto galerimizin faaliyete geçmesi ile beraber ilçe merkezinde farklı yerlerde bulunan 49 oto galerimizi buraya taşıyacağız” dedi.

İlçede bulunan otomotiv sektörünü bir çatı altında toplayıp, hem trafik sorununu hem de satışları artırmak amacıyla böyle bir projeyi Bismil Belediyesi ile birlikte yaptıklarını anlatan Galericiler Sitesi Başkanı Yasin Sinci ise, “Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç teşekkür ediyoruz. Oto Galericiler Sitemiz gelişen ve değişen Bismil ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.