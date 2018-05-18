Bismil’de Ramazan ayı boyunca etkinlikler sürecek

Bismil’de geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılabilmesi amacıyla Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in talimatıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin ilk gecesine ilgi yoğundu. Bismil Belediyesi tarafından hükümet konağı bitişiğindeki trafiğe kapalı yolda iftardan sonra başlayan Ramazan etkinliklerinin ilk gününde sergilenen birbirinden güzel türkü ve sihirbazlık gösterileri başta çocuklar olmak üzere izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni topladı. Sihirbazlık gösterilerinin ardından Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ses sanatçıları, seslendirdiği birbirinden güzel ezgi ve türküler davetlilere doyumsuz bir gece yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği ezgi ve türkülere eşlik etti. Belediye tarafından 9 Haziran tarihine kadar sürekli olarak Ramazan etkinliklerinin yapılacağı belirtildi.