Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:36

Bismil’de Ramazan ayı boyunca etkinlikler sürecek

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca etkinlikler yapılacağı belirtildi.

Bismil’de Ramazan ayı boyunca etkinlikler sürecek

18 Mayıs 2018 11:36


Bismil’de geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılabilmesi amacıyla Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in talimatıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin ilk gecesine ilgi yoğundu. Bismil Belediyesi tarafından hükümet konağı bitişiğindeki trafiğe kapalı yolda iftardan sonra başlayan Ramazan etkinliklerinin ilk gününde sergilenen birbirinden güzel türkü ve sihirbazlık gösterileri başta çocuklar olmak üzere izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni topladı. Sihirbazlık gösterilerinin ardından Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ses sanatçıları, seslendirdiği birbirinden güzel ezgi ve türküler davetlilere doyumsuz bir gece yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçıların seslendirdiği ezgi ve türkülere eşlik etti. Belediye tarafından 9 Haziran tarihine kadar sürekli olarak Ramazan etkinliklerinin yapılacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç