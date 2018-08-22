Bismil’de şehit aileleri unutulmadı

Bismil Kaymakamlığı ve Bismil Belediyesi’nin özel bir salonda ortaklaşa düzenlediği programa Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaretinin ardından bayramlaşma programı dahilinde ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yüksel, devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade etti. Yüksel, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu söyledi. Başkan Vekili Yüksel, ne yapılırsa yapılsın, vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyeceklerini vurgulayarak, “Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile vücudundan bir uzvunu vatan uğruna kaybetmiş gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkânları kendilerinin hizmetindedir” dedi.

Ziyaretleri bizi memnun etti

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yüksel’in ve beraberindeki heyetin yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları, kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.