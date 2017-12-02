Bismil’de sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Ekiplerin sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Yol Kontrol Sorumlusu Osman Avşar ve Belediye Meclis Üyesi Mahmut Vural ile birlikte mahalle esnafı ve oradan geçen vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşın isteklerini dikkate aldıklarını söyleyen Başkan Gülenç “İlçemizde yakında başlayacak olan doğalgaz çalışması için diğer mahallelerimizde bozuk olan yolların asfaltlama çalışmasını, doğalgaz çalışması bittikten sonraya bıraktık. Doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmaları bittikten sonra merkezdeki tüm yollarımızı sıcak asfalta asfaltlayacağız" dedi.

“Bismil’in sorunları şimdiye kadar ötelenmiş”

Başkan Gülenç, ilçenin sorunlarının şimdiye kadar ötelendiğini söyledi. Gülenç, "Bütün vatandaşlarımız bilsin ki belediye anlamında başta belediye başkanı olarak şahsım, çalışma arkadaşlarım canla başla Bismil’e kalıcı hizmetler yapma noktasında bir gayret ve çaba sarf ediyoruz. Bismil’in sorunları büyük ve Bismil’in sorunları şimdiye kadar ötelenmiş, üstü küllenmiş ama biz göreve geldiğimizde bunların hepsini alt yapıyla köklü bir şekilde yapmak ve yapılan hizmetlerin kalıcı olması için uğraş verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bu anlamda da vatandaşlarımızın saygısına, sevgisine, içtenliğine, samimiyetine ve özellikle sabrına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise, “Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde havaların el verdiği sürece sıcak asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Bismil Belediyesine gelen istek ve önerileri de göz önünde bulundurarak yapmış olduğumuz çalışma programımız dahilinde halkımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” denildi.