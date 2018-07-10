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10 Temmuz 2018 13:28

Bismil’de tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

Diyarbakır’ın Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçen gıdalara el konularak imha edildi.

Bismil’de tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

10 Temmuz 2018 13:28


Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede faaliyet gösteren market, bakkal ve süpermarket statüsündeki işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Denetimlerde ekipler özellikle ambalajlı ürünlerin imalat ve son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etti. Ekipler, raflarda satışa sunulan son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere de el koyarak imha ederken bu ürünleri bulunduran işletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.



“Bu tür işyerlerine taviz vermeyeceğiz”


Bismil Belediyesi Zabıta Müdürü Arap Karademir, halk sağlığını tehdit eden bu türden iş yerlerine taviz vermeyeceklerini belirterek, “Esnafımıza yönelik denetimleri sürekli yapıyoruz. Bu konuda esnafımızın gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız Kerem Süleyman Yüksel de özellikle halk sağlığını ilgilendiren yerlerle ilgili denetimlere büyük önem veriyor. Bu konuda kimseye taviz vermiyoruz. Çünkü sağlığın şakası olmaz. Bütün işletmelerden sattıkları ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmelerini istiyoruz. Bu konuda tüketicilere de büyük görev düşmektedir. Tüketiciler ne kadar seçici ve duyarlı olurlarsa art niyetli kişilerin sayısı da azalacaktır” dedi.




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