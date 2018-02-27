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27 Şubat 2018 10:57

Bismil’de Tarıma Dayalı OSB kurma girişimi yeniden başladı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun Bismil’de katıldığı muhtarlar toplantısında verdiği talimatlar doğrultusunda ilçede yapılacak olan tarımsal organize sanayinin kurulması için Ekonomi ve İstihdam Koordinasyon toplantısı Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç’in başkanlığında yapıldı.

Bismil’de Tarıma Dayalı OSB kurma girişimi yeniden başladı

27 Şubat 2018 10:57


Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç’in başkanlığında yapılan toplantıya belediye birim müdürleri, kurum müdürleri, oda başkanları, daire amirleri, çiftçiler ve esnaflar katıldı. Toplantıda, elbirliğiyle Bismil’in gelişmesi ve kalkınması baz alınıp her kurumun ve kişinin OSB kurulması için elinden gelen desteği vereceği sözü alınarak, gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.


Bismil’e 100 yıl katkısı olacak bir proje olduğuna vurgu yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Bismil deki tüm çiftçilerin, iş adamların, sivil toplum kuruluşlarının ve kurum amirlerinin de bu yönde destek vermesini istedi. Gülenç, “Bu projenin faaliyete geçmesiyle beraber inanıyorum ki esnaflarımız sanayicilerimiz işçi alımları yaparak üretimi artırarak olumlu sonuçlar gelecektir. Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte bu proje çok faydalı olacağına inanıyorum. Toplantıya katılım ve katkılarınızdan ötürü teşekkür ederim” dedi.


İlçe Tarım Müdürü Remzi Çekiç ise, “Bismil’de toplam arazi miktarı bin 748 dekar olup, 400 bin dekarlık alanda sulu tarım yapılmaktadır. Bir milyon 400 bin dekarlık alanda buğday, arpa, mercimek, pamuk ve mısır ekilişi yapılmaktadır. Yüz bin dekar çayır mera alanı, 14 bin dekar bağ bahçe alanıdır. 294 bin dekarlık alan ise tarım dışı alandır. İlçemizde 5 bin 500 kayıtlı çitçi bulunmaktadır. Bismil ilçemizde faal durumda 10 adet sera bulunmakta olup 230 dekar alanında faaliyet yürütmektedirler. Yine ilçemizde 10 adet bakanlık destekli 4 adet sosyal destekli 14 âdet süt ev besin kooperatifi bulunmaktadır. İlçemizde 22 adet çırçır ve yağ fabrikası, bir adet büyük çapta boru fabrikası, 2 adet tavuk ve yumurta çiftliği bulunmaktadır” diye konuştu.




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