Bismil’de taziye evi açılışı yapıldı

Taziye evinin açılış törenine Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Yol Kontrol Sorumlusu Osman Avşar, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Vural, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Mahalle Muhtarı ve Mahalle sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Gülenç, “Millet olarak acılarımızı paylaşıp cenazesi olanın en zor gününde acılı aileleri yalnız bırakmayız. Bismil Belediyesi olarak 10 ayda 60 kırsal mahallemizdeki taziye evlerinin yapımına 1 milyon TL yardımda bulunduk” dedi.

Sosyal belediyeciliğin ve belediye hizmetlerinin doğumdan ölüme kadar kapsayan bir süreç olduğunu belirten Gülenç, taziye evi yardımlarının devam edeceğini aktardı. Taziye ve başsağlığının hem din hem de geleneklerde önemli bir yerinin olduğunu kaydeden Gülenç, “Takdir edersiniz ki vatandaşlarımız kışın soğukta, yağmurda çamurda, yazın ise daha başka sorunlarla taziyelerde sıkıntılar yaşanıyordu. Vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz bu mekanlar, bu sıkıntıları giderdi. Kültürümüzde taziye önemli bir gelenek. Acılar paylaştıkça azalır. Taziye evlerimiz acılarımızı paylaştığımız buluşma noktalarımız. Hedefimiz taziye evi olmayan mahalle bırakmamaktır. Açılışı yaptığımız bu taziye evimiz Aşağıoba Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.