Bismil'de TÜBİTAK 4006 Proje çağrısı toplantısı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK İl Koordinatörü Dicle Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Yılmaz Zengin ve İl Milli Eğitim Arge TÜBİTAK koordinatörü Ali Nevroz Erbaturun yönetiminde TÜBİTAK 4006 Proje çağrısı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, “Bugün benim için çok mutlu bir gün. Göreve başladığım günden bu yana eğitim anlamında birçok yenilik gerçekleştirerek Bismil'i hep bir adım öne çıkardık. Sıra Bismil'in bilimsel olarak öne çıkmasına geldi. Bunu siz değerli öğretmen ve öğrencilerimizle sağlayacağız. Yapılacak projelerle Bismil'in bilim adamları ve bilim kadınları çıkacağına eminim. Unutulmamalı ki kaliteli ve nitelikli eğitim başarının anahtarıdır. Yılsonunda yapacağımız etkinlikle okullarımızın hazırladığı projeleri sergileyeceğiz. Bugün değerli vaktinizden ayırarak buraya gelen İl koordinatörlerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.