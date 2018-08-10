Bismil’de Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı

Bismil Mal Müdürlüğü tarafından yürütülen vergilendirme hizmetlerinin bundan böyle Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bismil ilçe Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde yürütülecek. Konu ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, mükellef sayısı artan Bismil ilçesinde vatandaşlara daha pratik hizmet vermek amacıyla ilçe müdürlüğünü kurduklarını söyledi. Bismil ilçesinin ekonomik anlamda ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Baysal, “Bismil ilçemiz bölgemizin parlayan yıldızı ve cazibe merkezi olmaya aday bir ilçemizdir. Burada vergi dairesinin açılması aynı zamanda buranın kendi kabuğunu kırdığını ve ekonomik olarak bir gelişme trendini yakaladığını gösteriyor. Bizim de temennimiz ve umudumuz bu yönde. Bismil ilçemize bu fazlasıyla yakışıyor” dedi.

Öte yandan Bismil Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün, Bismil adliye binası giriş katı ve kısmen hükümet konağında hizmet vereceği öğrenildi.