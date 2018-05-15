“Bismil’e farklı bir kimlik kazandıracağız”

Çalışmaları yerinde inceleyen Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, 50 metre boyunda, ortalama 7.5 metre yüksekliğindeki kademeli-kaskatlı yapay şelalenin inşaatı tamamlandığında ilçe girişine ayrı bir güzellik kazandıracağını kaydetti. Başkan Gülenç, dekoratif şelale inşaatının kısa bir sürede tamamlanarak çalışmaya başlayacağını belirterek, "İlçemizin bu tür hizmet alanlarına ihtiyacı var. Biz bu yüzden sosyal alanlara ve sosyal tesislere büyük önem veriyoruz. Yapımını tamamlamak üzere olduğumuz bu yapay şelalenin çevresinde su ve ışık oyunları, doğal görünümlü yapay kayalar, bitki cepleri, farklı renklerde aydınlatma, zeminde yapay havuz, kenarlarında da dinlenme ve fotoğraf çektirme alanları olacak. İlçemize giriş yapan misafirlerimizi ya da ilçemizden geçiş yapan vatandaşlarımızı renkli ve doğal görüntüsüyle karşılayacak olan bu şelale, ilçemize de farklı bir kimlik kazandıracak" dedi.

Dekoratif yapay şelale inşaatın yanındaki park çalışması hakkında da açıklama yapan Başkan Gülenç, ilçedeki yeşil alanların sayısını arttırdıklarını ve bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Bismil Belediyesi olarak kırsalda ve kent merkezinde çok sayıda ekibimiz çalışmaktadır. Yemyeşil Bismil hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.