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09 Haziran 2018 15:01

Bismilli iş adamından 200 aileye ramazan yardımı

İstanbul’da ikamet eden Bismilli iş adamı İbrahim Parlak, Bismil Belediyesi aracılığıyla 200 aileye ramazan paketi yardımında bulundu.

Bismilli iş adamından 200 aileye ramazan yardımı

09 Haziran 2018 15:01


İş hayatını İstanbul’da sürdüren Bismilli iş adamı İbrahim Parlak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü aracılığıyla 200 aileye ramazan paketi yardımında bulundu. Her yıl yaptığı yardımlarını bu yıl da sürdüren Parlak, Bismil esnafının da faydalanması adına yardım paketlerini Bismil’den temin etti. İhtiyaç sahibi ailelere bir nebze de olsa yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Parlak, “Her ne kadar İstanbul’da yaşamış olsak bile ramazan ayında fakir ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yardımda bulunuyoruz. Bu yıl da iki yüz aileye ramazan paketi yardımında bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bir nebzede olsa ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.




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