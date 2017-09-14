Bismilli kadınların yeni gözdesi ADEM

Bismil Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten ADEM’de kadınlara yönelik açılan kurslara yoğun ilgi gösteriliyor. Birçok dalda isteğe göre kurs bulunduğunu belirten ADEM Müdürü Remziye Budak, “2013’te faaliyete başlayan ve 880 metrekare alanda hizmet veren merkezde aşçılık, pastacılık, kıyafet tasarımı, el sanatları, kuaförlük, çocuk gelişimi, spor alanları, Kur’an-ı Kerim, bilgisayar, muhasebe, tekstil, müzik, tekvando ile İşkur tarafından açılan giyim üretim teknolojisi gibi çeşitli dallarda kurslar bulunmaktadır. Bu kurslarda eğitim alan Bismilli ev hanımları, bir yandan boş vakitlerini değerlendirirken, bir yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor” dedi.

Budak, merkezdeki 13 ayrı dalda kursa 200 yakın kadının eğitim aldığını belirterek, özellikle ev hanımlarının kurslara yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için de kurs imkanı sunduklarını belirten Budak, temel amaçlarının dezavantajlı grup olan kadınların iş sahibi olmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Kadınlar için her türlü imkanın sunulduğunu kaydeden Budak, “Kurum olarak genel amacımız, özellikle kadınlarımızı evden çıkarmak. Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadınlar genellikle ev işleri ve çocuklarla ilgileniyorlar. Bizim temel amacımız onları evlerinden çıkarıp sosyalleştirmek, beceri kazandırmak, yani bir nevi işe yarar olduklarını hissettirmek. Biz burada öğrenci yetiştirirken 3-4 temel ilkeyle yola çıkıyoruz. Birincisi buraya gelen öğrencilerimizi belge sahibi yapıyoruz” diye konuştu.

Budak, başta Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç olmak üzere ADEM’e destek veren yetkililere teşekkür etti.