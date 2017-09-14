Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 11:26

Bismilli kadınların yeni gözdesi ADEM

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların yeni gözde mekanı oldu.

Bismilli kadınların yeni gözdesi ADEM

14 Eylül 2017 11:26


Bismil Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten ADEM’de kadınlara yönelik açılan kurslara yoğun ilgi gösteriliyor. Birçok dalda isteğe göre kurs bulunduğunu belirten ADEM Müdürü Remziye Budak, “2013’te faaliyete başlayan ve 880 metrekare alanda hizmet veren merkezde aşçılık, pastacılık, kıyafet tasarımı, el sanatları, kuaförlük, çocuk gelişimi, spor alanları, Kur’an-ı Kerim, bilgisayar, muhasebe, tekstil, müzik, tekvando ile İşkur tarafından açılan giyim üretim teknolojisi gibi çeşitli dallarda kurslar bulunmaktadır. Bu kurslarda eğitim alan Bismilli ev hanımları, bir yandan boş vakitlerini değerlendirirken, bir yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor” dedi.


Budak, merkezdeki 13 ayrı dalda kursa 200 yakın kadının eğitim aldığını belirterek, özellikle ev hanımlarının kurslara yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için de kurs imkanı sunduklarını belirten Budak, temel amaçlarının dezavantajlı grup olan kadınların iş sahibi olmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Kadınlar için her türlü imkanın sunulduğunu kaydeden Budak, “Kurum olarak genel amacımız, özellikle kadınlarımızı evden çıkarmak. Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadınlar genellikle ev işleri ve çocuklarla ilgileniyorlar. Bizim temel amacımız onları evlerinden çıkarıp sosyalleştirmek, beceri kazandırmak, yani bir nevi işe yarar olduklarını hissettirmek. Biz burada öğrenci yetiştirirken 3-4 temel ilkeyle yola çıkıyoruz. Birincisi buraya gelen öğrencilerimizi belge sahibi yapıyoruz” diye konuştu.


Budak, başta Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç olmak üzere ADEM’e destek veren yetkililere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç